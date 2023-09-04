شاهد: إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين
أصيب عدد من المواطنين بجراح مختلفة، في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، شمال الضفة الغربية.
وقال مدير مستشفى جنين الحكومي، إن عدد الإصابات برصاص الاحتلال، خلال الاقتحام المتواصل لمحيط مخيم جنين، وصل إلى خمس إصابات.
واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية تابعة لجيش الاحتلال اليوم الاثنين، مخيم جنين.
ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإنه تم اعتقال أحد نشطاء حماس "المطلوبين" في مخيم جنين، فيما وقعت اشتباكات مسلحة في المكان.
وهذه المرة الأولى منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين في تموز/يوليو الماضي، تدخل قوات ما يسمى "حرس الحدود" والجيش بمساعدة جهاز (شاباك) إلى المخيم لاعتقال ما وصفهم مطلوبين.
يتبع..
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