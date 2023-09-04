كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم

من المقرر أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، رسمياً، اليوم الاثنين، سفارة تل أبيب في العاصمة البحرينية، المنامة.





رام الله - دنيا الوطنوكان كوهين وصل مساء أمس الأحد، إلى المنامة، في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر لمدة يومين، بحسب بيان لوزارة الخارجية البحرينية.وأفادت الوزارة، في بيانها، بوصول "إيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل والوفد المرافق، في زيارة للبحرين تستغرق يومين".وأضافت: "كان في استقبال كوهين في مطار البحرين الدولي، نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني".كما حضر الاستقبال سفير البحرين لدى إسرائيل خالد الجلاهمة، وسفير تل أبيب لدى المنامة آيتان نائي، وفق البيان ذاته.يشار إلى أن هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين، التي سبق وأعلنت في تموز/يوليو الماضي تأجيل الزيارة المقررة مطلع آب/أغسطس الماضي.