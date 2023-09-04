قطاع غزة: إصابة ثلاثة مواطنين في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

سجل قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، إصابة ثلاثة مواطنين في تسعة حوادث سير.



ووفق إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، فإن الإصابات واحدة بجروح متوسطة، واثنين بجروح طفيفة.



وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 12 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.





رام الله - دنيا الوطن