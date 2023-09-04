الكشف عن موعد بدء مهام السفير الإيراني الجديد لدى السعودية





وحول العلاقات بين إيران والسعودية، قال السفير الجديد: "أعتقد أنها تطورت شكليا بنحو إيجابي"، وفق ما نقلت وكالة (أناضول).



ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أن "المنطقة بحاجة الى تعاون جماعي، وقد بدأنا نهجا وفق إيماننا ورؤيتنا بان توسيع وتعميق الأواصر بين إيران والسعودية وعلى صعيد العالم الإسلامي، سيترك آثارا إيجابية بامتياز".



واختتم عنايتي حديثه قائلاً إن "إيران والسعودية قادرتان من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا من الآفاق المستقبلية بعيدة المدى والطاقات المتاحة لديهما، على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيدا عن التدخل الاجنبي في المنطقة".​​​​​​​



يشار إلى أن السعودية وإيران أعلنتا في آذار/مارس الماضي، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يتوجه السفير الإيراني الجديد إلى العاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء المقبل، بهدف بدء مهامه رسمياً.وقال علي رضا عنايتي خلال تصريح لوكالة (إرنا) المحلية: "سأتوجه إلى الرياض الثلاثاء المقبل لبدء مهامي رسمياً".