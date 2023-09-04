بسبب مخالفاته المرورية.. شاباك يشكو بن غفير لمكتب نتنياهو

أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم الاثنين، بأن جهاز الأمن العام (شاباك)، اتصل بمكتب رئيس الوزراء، بنامين نتنياهو ووزارة الأمن القومي بعد رصد عدة حالات تم فيها قيادة مركبة الوزير إيتمار بن غفير بشكل مخالف لقوانين المرور.





ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها، فإن حراس أمن الوزير اشتكوا إلى قادتهم من أن بن غفير يأمر سائقيه بارتكاب مخالفات مرورية، منها تجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة بسرعة زائدة، والقيادة على جانب الطريق لتجاوز الازدحام المروري.





كما نقلت عن مصدر أمني قوله بأنه "يتصرف وكأنه رئيس الوزراء، ومن المستحيل أن يقف في المرور".





وأضافت: "رحلاته من تل أبيب إلى القدس تتم في أقل من 40 دقيقة وهذه فوضى سوف تنتهي بكارثة".





وبحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة الإسرائيلية، فإن بن غفير يتمتع بسجل حافل من المخالفات المرورية، فمنذ عام 2000، عندما حصل على رخصة القيادة، تراكمت عليه 76 مخالفة مرورية.

رام الله - دنيا الوطن