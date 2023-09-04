روسيا تعلن تدمير مسيّرتين أوكرانيتين



وكانت روسيا أعلنت تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية في البحر الأسود ليل الجمعة الماضية، قالت إنها حاولت مهاجمة جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش، الذي استهدف سابقا خلال الصيف.



رام الله - دنيا الوطنأسقطت روسيا اليوم الاثنين، مسيّرتين أوكرانيتين، الأولى قبالة شبه جزيرة القرم، والأخرى في منطقة "كورسك" الروسية.ووفق ما نقلت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق (تلغرام) فإنه "تم تدمير مسيّرتين أوكرانيتين، في الجو فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، وفوق أراضي منطقة كورسك، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".وفي وقت لاحق، قالت الوزارة إن طيران البحرية الروسية دمر في وقت مبكر من الإثنين 4 زوارق مطاطية أميركية الصنع تابعة لقوات الإنزال الأوكرانية، في الجانب الشمالي الغربي للبحر الأسود.وأضافت أن الزوارق المطاطية كانت تتجه نحو كيبتارخانكوت في شبه جزيرة القرم، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.يشار إلى أن هجمات الطائرات من دون طيار، ارتفعت وتيرتها على الأراضي الروسية، وشبه جزيرة القرم، خلال الأيام والأسابيع الماضية.