دولي

روسيا تعلن تدمير مسيّرتين أوكرانيتين

روسيا تعلن تدمير مسيّرتين أوكرانيتين
روسيا تعلن تدمير مسيّرتين أوكرانيتين
رام الله - دنيا الوطن
أسقطت روسيا اليوم الاثنين، مسيّرتين أوكرانيتين، الأولى قبالة شبه جزيرة القرم، والأخرى في منطقة "كورسك" الروسية.

ووفق ما نقلت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق (تلغرام) فإنه "تم تدمير مسيّرتين أوكرانيتين، في الجو فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، وفوق أراضي منطقة كورسك، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".

وفي وقت لاحق، قالت الوزارة إن طيران البحرية الروسية دمر في وقت مبكر من الإثنين 4 زوارق مطاطية أميركية الصنع تابعة لقوات الإنزال الأوكرانية، في الجانب الشمالي الغربي للبحر الأسود.

وأضافت أن الزوارق المطاطية كانت تتجه نحو كيبتارخانكوت في شبه جزيرة القرم، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

يشار إلى أن هجمات الطائرات من دون طيار، ارتفعت وتيرتها على الأراضي الروسية، وشبه جزيرة القرم، خلال الأيام والأسابيع الماضية.

وكانت روسيا أعلنت تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية في البحر الأسود ليل الجمعة الماضية، قالت إنها حاولت مهاجمة جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش، الذي استهدف سابقا خلال الصيف.

أخبار ذات صلة

بسبب مخالفاته المرورية.. شاباك يشكو بن غفير لمكتب نتنياهو

بسبب مخالفاته المرورية.. شاباك يشكو بن غفير لمكتب نتنياهو

روسيا تعلن تدمير مسيّرتين أوكرانيتين

روسيا تعلن تدمير مسيّرتين أوكرانيتين

وزير الطاقة التركي يعتزم زيارة إسرائيل قريباً

وزير الطاقة التركي يعتزم زيارة إسرائيل قريباً

نتنياهو: سنقوم ببناء سياج على حدود الأردن لمنع دخول المتسللين

نتنياهو: سنقوم ببناء سياج على حدود الأردن لمنع دخول المتسللين

رئيس نيجيريا يستدعي جميع سفراء بلاده حول العالم

رئيس نيجيريا يستدعي جميع سفراء بلاده حول العالم

نتنياهو يتوجه إلى قبرص في زيارة دبلوماسية تستغرق يومين

نتنياهو يتوجه إلى قبرص في زيارة دبلوماسية تستغرق يومين

بعد أحداث تل أبيب.. نتنياهو يطلب إعداد خطة لطرد جميع المتسللين غير الشرعيين

بعد أحداث تل أبيب.. نتنياهو يطلب إعداد خطة لطرد جميع المتسللين غير الشرعيين

اعتقالات إدارية وإلغاء تصاريح عمل لطالبي لجوء إريتريين في إسرائيل

اعتقالات إدارية وإلغاء تصاريح عمل لطالبي لجوء إريتريين في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير: المستوطنون وحاخاماتهم يعززون مواقعهم بجيش الاحتلال ويملون سياستهم بالضفة ‎

تقرير: المستوطنون وحاخاماتهم يعززون مواقعهم بجيش الاحتلال ويملون سياستهم بالضفة ‎

فتح: القيادة الفلسطينية ستظلّ ملتزمةً حيال قضيّة الأسرى حتى تحريرهم

فتح: القيادة الفلسطينية ستظلّ ملتزمةً حيال قضيّة الأسرى حتى تحريرهم

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تطلق البرنامج التدريبي الخاص بدول شرق ووسط أوروبا

المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تطلق البرنامج التدريبي الخاص بدول شرق ووسط أوروبا

&quot;الخارجية&quot;: قضايا الأسرى ضمن أولويات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي الفلسطيني

"الخارجية": قضايا الأسرى ضمن أولويات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي الفلسطيني

غزة: تعليق التشريعي على حريق مكب النفايات شرق منطقة جحر الديك

غزة: تعليق التشريعي على حريق مكب النفايات شرق منطقة جحر الديك

قيادي بحماس: قرارات بن غفير تجاه الحركة الوطنية الأسيرة لعبٌ بالنار

قيادي بحماس: قرارات بن غفير تجاه الحركة الوطنية الأسيرة لعبٌ بالنار

حماس: الأسرى لن يستسلموا لقرارات بن غفير وشعبنا يساندهم

حماس: الأسرى لن يستسلموا لقرارات بن غفير وشعبنا يساندهم

أسرى &quot;عوفر&quot; يصدرون عدة قرارات بعد نقل 120 أسيراً لعزل جماعي

أسرى "عوفر" يصدرون عدة قرارات بعد نقل 120 أسيراً لعزل جماعي

منوعات

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

عربي

الجزائر تكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار شهدتها مياهها الإقليمية عند حدود المغرب

الجزائر تكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار شهدتها مياهها الإقليمية عند حدود المغرب

صحيفة: وفد أميركي يتوجه للسعودية لبحث اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل

صحيفة: وفد أميركي يتوجه للسعودية لبحث اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة دبلوماسية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة دبلوماسية

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام