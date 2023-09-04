قيادي بحماس: نتابع بأعلى مستويات القيادة ما يحدث في سجون الاحتلال



وأكد جبارين على أن "حركة حماس تتابع بأعلى مستويات القيادة ما يحدث في السجون، وهي وكل القوى الحية على متابعة دائمة لمستجدات الأسرى".



وشدد على أن كل شعبنا يقف خلف الأسرى، ولن نسمح للاحتلال أن يتغلب على أسرانا وكل الأحرار سينتفضون لدعمهم.







رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، إن "معركة الأسرى إن اشتعلت لن تبقى داخل أسوار السجون الصهيونية، وستنتقل إلى الضفة والقدس وأراضي الداخل المحتل وسيكون لها تداعيات إقليمية".وأوضح خلال لقاء تلفزيوني مساء الأحد، أن "شعبنا بكل قواه الفلسطينية يقف منتفضاً لحماية أسراه ومسراه، وبن غفير يعلم علم اليقين أن الأسرى والمسرى محل إجماع وطني لدى شعبنا الذي يتوحد ويتجند على قلب رجلا واحد لنصرتهم".وأشار إلى أن "حماس ليست وحدها تقف خلف الحركة الأسيرة، بل كل أطياف شعبنا الفلسطيني يقفون اليوم بشكل موحد خلف الأسرى للدفاع عنهم".