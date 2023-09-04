شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الخميس

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الخميس
طقس فلسطين يشهد أجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الاثنين حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء يكون طقس فلسطين حاراً الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.تحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الافقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 31-20 32-22 34-24 بيت لحم 31-20 32-22 34-24
رام الله والبيرة 30-19 31-22 33-23 طولكرم 33-24 34-26 36-26
نابلس 32-21 33-23 35-24 قلقيلية 33-24 34-26 36-26
جنين 35-23 36-25 38-25 سلفيت 31-20 32-22 34-24
طوباس 36-24 37-26 39-26 روابي 32-21 33-23 35-24
الخليل 30-19 31-22 33-23 غزه 31-25 32-27 34-27
أريحا 40-26 41-28 43-29 خانيونس 31-25 32-27 34-27
الأغوار الشمالية 38-24 39-26 41-27 رفح 32-24 33-26 35-26

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