مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار على حاجز حوارة

ووفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المسؤول قوله، فإن سائق دراجة نارية فلسطيني، اخترق الحاجز وأطلق النار، قبل أن تنفذ قوة من الجيش الإسرائيلي إجراءات لاعتقاله".





وأضاف: حين اعتقاله وضع يديه في جيبه وسحب سلاحه وأطلق النار مرة أخرى، وتم اقتياده للتحقيق.



