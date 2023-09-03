شؤون فلسطينية

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار على حاجز حوارة

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار على حاجز حوارة
حاجز حوارة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، تفاصيل حادثة إطلاق النار وقعت على حاجز حوارة، جنوب نابلس، قبل أن يتم اعتقال المنفذ، يوم الأحد.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المسؤول قوله، فإن سائق دراجة نارية فلسطيني، اخترق الحاجز وأطلق النار، قبل أن تنفذ قوة من الجيش الإسرائيلي إجراءات لاعتقاله".

وأضاف: حين اعتقاله وضع يديه في جيبه وسحب سلاحه وأطلق النار مرة أخرى، وتم اقتياده للتحقيق.

وكان جيش الاحتلال أفاد بحادثة إطلاق النار وقعت صوب حاجز حوارة، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود.

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