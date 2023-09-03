أبو حلبية يحذر من مخططات الاحتلال واقتحاماته للأقصى خلال موسم الأعياد

حذر رئيس لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي، بغزة، النائب د. أحمد أبو حلبية، من استغلال الاحتلال الأعياد اليهودية المزعومة المقبلة، لتكثيف وتصعيد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.وأوضح أبو حلبية أن الاحتلال ومستوطنيه يسعون لتهويد المدينة المقدسة وإقامة الصلوات والشعائر التلمودية فيها بهدف استراتيجي لمحاولة السيطرة والهيمنة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً.وأكد على حق شعبنا المقدس في المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكاناً خاصاً بالمسلمين كما أقرته الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.وطالب شعبنا الفلسطيني وأهلنا في المدينة المقدسة وخاصة المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك للاستمرار في شد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه لمواجهة مخططات الاحتلال الصهيونية و إفشالها.