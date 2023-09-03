شؤون فلسطينية

فتح: القيادة الفلسطينية ستظلّ ملتزمةً حيال قضيّة الأسرى حتى تحريرهم

فتح: القيادة الفلسطينية ستظلّ ملتزمةً حيال قضيّة الأسرى حتى تحريرهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، أنّ إجراءات منظومة الاحتلال القمعيّة "لن توهن إرادة أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال".

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ هذه الإجراءات تعبّر عمّا وصلت إليه منظومة الاحتلال من تآكل، جعلها تتخذ هذه الإجراءات الانتقاميّة التي تعبّر عنها حكومة الاحتلال المتطرّفة.

وتابعت: أنّ شعبنا سيدافع عن أسراه وأسيراته، وسيتصدى لكافة محاولات إرهابهم، مؤكّدةً أنّ القيادة الفلسطينيّة لن تساوم على حقوق ذوي الشهداء والأسرى، وستظلّ ملتزمةً حيال قضيّتهم حتى تحرير أسرانا وأسيراتِنا من معتقلات الاحتلال.

ودعت فتح المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة إلى التدخُّل الفوريّ، وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة، وأبرزها اتفاقيّة "جنيف" الرابعة.

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