شؤون فلسطينية

غزة: تعليق التشريعي على حريق مكب النفايات شرق منطقة جحر الديك

غزة: تعليق التشريعي على حريق مكب النفايات شرق منطقة جحر الديك
حريق مكب نفايات جحر الديك
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، بغزة، اليوم الأحد، إنها تابعت عن كثب مجريات حريق مكب النفايات بمنطقة جحر الديك.

وقالت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها اطلعت على الجهود الكبيرة التي تبذلها  بلدية غزة والدفاع المدني ووزارة الاشغال العامة وبمتابعة وزارة الحكم المحلي لمحاصره هذا الحريق وصولا الى اخماده، علما بانه لازالت التحقيقات جارية لمعرفة اسباب هذا الحريق.

واطلعت اللجنة من البلدية إجراءاتها إزاء الحريق من إعلان حالة الطوارئ وتشكيل خلية أزمة لمتابعة الحدث على مدار الساعة، وبذل الجهود المضنية لإخماد هذا الحريق الذي قد يمتد لأيام بسبب كثافه النيران وارتفاع درجات الحرارة ولقلة الإمكانيات وعدم توفر المعدات الحديثة، وذلك بسبب الحصار المفروض عل قطاع غزة منذ 17 عاماً.

وأوضح رئيس البلدية د.يحيى السراج للجنة، أن التأخر في اخماد الحريق بسرعة كبيرة قد يتسبب بكارثة بيئية وصحية ضخمة في منطقة واسعة مجاورة للحريق من جميع الجهات.

وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمؤسسات الخيرية واصحاب الضمائر الحية لعدم التاخر في تقديم المساعدة العاجلة الطارئة للبلدية والدفاع المدني بالمعدات الحديثة القادرة على اخماد مثل هذا الحريق الضخم. 

وثمنت اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية والدفاع المدني رغم قلة الإمكانيات المتهالكة لمحاصرة الحريق وصولاً لاخماده، لانقاذ المنطقة من كارثة بيئية وصحية قد يتسببها التاخر في اخماد الحريق بسبب قلة الإمكانيات والمعدات.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي واصحاب الضمائر الحية للاسراع بفك الحصار عن قطاع غزة، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الحريق والكوارث المماثلة التي تسببها بفعل الحروب والحصار على قطاع غزة.

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