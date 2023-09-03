قيادي بحماس: قرارات بن غفير تجاه الحركة الوطنية الأسيرة لعبٌ بالنار

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشيخ حسين أبو كويك، إلى نصرة الأسرى والوقوف صفاً واحداً لمساندتهم داخل المعتقلات، بعد إعلانهم الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم.وقال في تصريح صحفي، إن سياسة الاحتلال وقرارات بن غفير تجاه الحركة الوطنية الأسيرة هو لعبٌ بالنار، مشدداً في الوقت ذاته على أن قادة الاحتلال يجعلون طبيعة الأسرى وإصرارهم وبطولاتهم وإنجازاتهم التي تحققت بالإضرابات العديدة على مدار التاريخ الاعتقالي.وأوضح أن الأسرى الفلسطينيون لا يمكن أن يقبلوا بالاعتداء على حقوقهم، لذلك قرروا خوض هذا الإضراب، مشيراً إلى أن الحركة الأسيرة لها ظهر يحميها ويساندها يتمثل في الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.ولفت إلى أن المقاومة بعثت برسائل عديدة للاحتلال، تفيد بأن المساس بحقوق الأسرى هو تجاوز للخطوط الحمراء، محذراً بن غفير وسلطات الاحتلال من التمادي في الاعتداء على الأسرى وحقوقهم.وطالب أبو كويك المؤسسات والفصائل والقوى الفلسطينية جمعاء، بالوقوف صفاً واحداً لمساندة الأسرى داخل المعتقلات، ودعم خطوات الذين ضحوا وبذلوا جهدهم وجهادهم وحياتهم وزهرة شبابهم في سبيل الدفاع عن قضيتنا المقدسة.