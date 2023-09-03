عربي

صحيفة: وفد أميركي يتوجه للسعودية لبحث اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل

صحيفة: وفد أميركي يتوجه للسعودية لبحث اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية، بأن وفداً أميركياً سيتوجه إلى الرياض هذا الأسبوع، لبحث اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركي وفلسطيني قولهما: إنه من المقرر أن يسافر وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الرياض هذا الأسبوع للقاء نظرائهم السعوديين لمناقشة اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تبذل منذ عدة أشهر مباحثات مع المملكة السعودية من أجل التوصل لاتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب على غرار اتفاقات بين إسرائيل وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

أخبار ذات صلة

صحيفة: وفد أميركي يتوجه للسعودية لبحث اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل

صحيفة: وفد أميركي يتوجه للسعودية لبحث اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة دبلوماسية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة دبلوماسية

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

الإمارات: حزب الله مسؤول في إثارة التوترات على طول الخط الأزرق

الإمارات: حزب الله مسؤول في إثارة التوترات على طول الخط الأزرق

البرهان يدعو المتمردين إلى إلقاء السلاح

البرهان يدعو المتمردين إلى إلقاء السلاح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الخارجية&quot;: قضايا الأسرى ضمن أولويات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي الفلسطيني

"الخارجية": قضايا الأسرى ضمن أولويات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي الفلسطيني

حماس: الأسرى لن يستسلموا لقرارات بن غفير وشعبنا يساندهم

حماس: الأسرى لن يستسلموا لقرارات بن غفير وشعبنا يساندهم

(التربية) ومؤسسة التعاون تبرمان اتفاقية لخدمة 18 مدرسة أساسية

(التربية) ومؤسسة التعاون تبرمان اتفاقية لخدمة 18 مدرسة أساسية

الشيخ يبحث مع ممثلة النرويج الخاصة لعملية السلام آخر المستجدات

الشيخ يبحث مع ممثلة النرويج الخاصة لعملية السلام آخر المستجدات

غزة: النائب العام يستقبل رئيس متابعة العمل الحكومي

غزة: النائب العام يستقبل رئيس متابعة العمل الحكومي

أبو هولي يعلن بدء توزيع مكرمة الرئيس عباس على طلبة الجامعات بغزة

أبو هولي يعلن بدء توزيع مكرمة الرئيس عباس على طلبة الجامعات بغزة

غزة: أطباء يستخدمون مادة ثاني أكسيد الكربون في إجراء قسطرة طرفية عاجلة

غزة: أطباء يستخدمون مادة ثاني أكسيد الكربون في إجراء قسطرة طرفية عاجلة

النضال الشعبي تُحذر من مواصلة &quot;الجهات الظلامية&quot; حملتها التحريضية ضد المنظمات النسوية

النضال الشعبي تُحذر من مواصلة "الجهات الظلامية" حملتها التحريضية ضد المنظمات النسوية

منوعات

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

عربي

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة دبلوماسية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة دبلوماسية

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار