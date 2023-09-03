صحيفة: وفد أميركي يتوجه للسعودية لبحث اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل





يشار إلى أن الولايات المتحدة تبذل منذ عدة أشهر مباحثات مع المملكة السعودية من أجل التوصل لاتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب على غرار اتفاقات بين إسرائيل وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية، بأن وفداً أميركياً سيتوجه إلى الرياض هذا الأسبوع، لبحث اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركي وفلسطيني قولهما: إنه من المقرر أن يسافر وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الرياض هذا الأسبوع للقاء نظرائهم السعوديين لمناقشة اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل.