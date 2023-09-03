أسرى "عوفر" يصدرون عدة قرارات بعد نقل 120 أسيراً لعزل جماعي

وقالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إنّ إدارة سجون الاحتلال شرعت، صباح اليوم الأحد، بنقل 120 أسيرًا، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم (بالخطيرين).





وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ عملية النقل هذه تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السّجون المسّ بالبُنى التّنظيمية، وضرب أي حالة (استقرار) يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها، ولمواجهة سياسات وإجراءات إدارة السّجون.





وبيّنتا أنّ عملية النقل هذه استهدفت ذات الأسرى الذين جرى نقلهم في بداية هذا العام من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".



