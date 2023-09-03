شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الاقتصاد الياباني

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الاقتصاد الياباني
خلال لقاء الرئيس عباس ووزير الاقتصاد الياباني
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني  ياسوتوشي نيشيمورا.

ورحب الرئيس عباس بالوزير الضيف والوفد المرافق، مؤكدا العلاقات المميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة بين فلسطين واليابان.

وثمن مواقف اليابان الداعمة للحقوق الفلسطينية الملتزمة بقرارات الشرعية الدولية، والدعم المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، لاستكمال بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وأشاد الرئيس عباس باللقاءات الهامة التي أجراها الوزير الياباني الضيف مع الفعاليات الاقتصادية الفلسطينية، و"التي نأمل أن تسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين".

وجدد التأكيد على أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه اليابان في مختلف المجالات، بما فيها ممر السلام والازدهار (المنطقة الصناعية الزراعية في أريحا)، الذي يسهم في تعزيز وتمكين الاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، جدد الوزير الياباني التزام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ما يسهم في توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والياباني.

أخبار ذات صلة

غزة: تعليق التشريعي على حريق مكب النفايات شرق منطقة جحر الديك

غزة: تعليق التشريعي على حريق مكب النفايات شرق منطقة جحر الديك

قيادي بحماس: قرارات بن غفير تجاه الحركة الوطنية الأسيرة لعبٌ بالنار

قيادي بحماس: قرارات بن غفير تجاه الحركة الوطنية الأسيرة لعبٌ بالنار

حماس: الأسرى لن يستسلموا لقرارات بن غفير وشعبنا يساندهم

حماس: الأسرى لن يستسلموا لقرارات بن غفير وشعبنا يساندهم

أسرى &quot;عوفر&quot; يصدرون عدة قرارات بعد نقل 120 أسيراً لعزل جماعي

أسرى "عوفر" يصدرون عدة قرارات بعد نقل 120 أسيراً لعزل جماعي

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الاقتصاد الياباني

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الاقتصاد الياباني

خلافات عميقة مع اشتية.. طالع كتاب استقالة وزير التربية والتعليم من الحكومة

خلافات عميقة مع اشتية.. طالع كتاب استقالة وزير التربية والتعليم من الحكومة

(التربية) ومؤسسة التعاون تبرمان اتفاقية لخدمة 18 مدرسة أساسية

(التربية) ومؤسسة التعاون تبرمان اتفاقية لخدمة 18 مدرسة أساسية

صور.. فلسطين واليابان تبحثان عقد شراكات اقتصادية

صور.. فلسطين واليابان تبحثان عقد شراكات اقتصادية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: الأسرى لن يستسلموا لقرارات بن غفير وشعبنا يساندهم

حماس: الأسرى لن يستسلموا لقرارات بن غفير وشعبنا يساندهم

(التربية) ومؤسسة التعاون تبرمان اتفاقية لخدمة 18 مدرسة أساسية

(التربية) ومؤسسة التعاون تبرمان اتفاقية لخدمة 18 مدرسة أساسية

الشيخ يبحث مع ممثلة النرويج الخاصة لعملية السلام آخر المستجدات

الشيخ يبحث مع ممثلة النرويج الخاصة لعملية السلام آخر المستجدات

غزة: النائب العام يستقبل رئيس متابعة العمل الحكومي

غزة: النائب العام يستقبل رئيس متابعة العمل الحكومي

أبو هولي يعلن بدء توزيع مكرمة الرئيس عباس على طلبة الجامعات بغزة

أبو هولي يعلن بدء توزيع مكرمة الرئيس عباس على طلبة الجامعات بغزة

غزة: أطباء يستخدمون مادة ثاني أكسيد الكربون في إجراء قسطرة طرفية عاجلة

غزة: أطباء يستخدمون مادة ثاني أكسيد الكربون في إجراء قسطرة طرفية عاجلة

النضال الشعبي تُحذر من مواصلة &quot;الجهات الظلامية&quot; حملتها التحريضية ضد المنظمات النسوية

النضال الشعبي تُحذر من مواصلة "الجهات الظلامية" حملتها التحريضية ضد المنظمات النسوية

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

منوعات

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

عربي

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة دبلوماسية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة دبلوماسية

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار