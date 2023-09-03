شؤون فلسطينية

خلافات عميقة مع اشتية.. طالع كتاب استقالة وزير التربية والتعليم من الحكومة

خلافات عميقة مع اشتية.. طالع كتاب استقالة وزير التربية والتعليم من الحكومة
وزير التربية والتعليم مروان عورتاني
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، صورة لكتاب استقالة وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، والتي قدمها لرئيس الوزراء د. محمد اشتية.

وتسلّم وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، اليوم الأحد، تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم، بناءً على تكليف من اشتية، وذلك بعد قبوله استقالة عورتاني التي قدمها نهاية الأسبوع الماضي.

وتحدث عورتاني عن أسباب تقديم استقالته، وهي "الخلافات العميقة" بينه واشتيه، والتي تخللها "نقاشات صعبة ألقت بظلالها على بيئة العمل".

وفيما يلي نص كتاب الاستقالة التي قدمها عورتاني لرئيس الوزراء:

أقدم لكم استقالتي من منصبي وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة الـ 18، بعد مسيرة العمل التي شهدت خلافات عميقة مع دولتكم تمظهرت تكراراً في مرافعات ونقاشات صعبة ألقت بظلالها على بيئة العمل.

إن احترامي لمضامين اليمين الدستورية التي أديتها أمام سيادة الرئيس لدى تنصيب الحكومة يحتم علي أن اتخذ هذه الخطوة الاستثنائية بعد تأجيل طال أمده.

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