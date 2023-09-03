دولي

نتنياهو: سنقوم ببناء سياج على حدود الأردن لمنع دخول المتسللين

نتنياهو: سنقوم ببناء سياج على حدود الأردن لمنع دخول المتسللين
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستقوم ببناء سياج على الحدود الشرقية (الأردن)، لضمان عدم التسلل من هناك.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "أقمنا سياجًا على الحدود الجنوبية (مصر) وأوقفنا التسلل من هناك إلى إسرائيل، وبذلك منعنا تسلل أكثر من مليون شخص من أفريقيا كانوا سيدمرون بلدنا"، وفق زعمه.

وتابع نتنياهو: "الآن سنقوم ببناء سياج على الحدود الشرقية (الأردن) لضمان عدم التسلل من هناك أيضًا - سنحمي حدودنا - سنحمي بلادنا".

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