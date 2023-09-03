نتنياهو: سنقوم ببناء سياج على حدود الأردن لمنع دخول المتسللين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستقوم ببناء سياج على الحدود الشرقية (الأردن)، لضمان عدم التسلل من هناك.





وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: " أقمنا سياجًا على الحدود الجنوبية (مصر) وأوقفنا التسلل من هناك إلى إسرائيل، وبذلك منعنا تسلل أكثر من مليون شخص من أفريقيا كانوا سيدمرون بلدنا"، وفق زعمه.





وتابع نتنياهو: "الآن سنقوم ببناء سياج على الحدود الشرقية (الأردن) لضمان عدم التسلل من هناك أيضًا - سنحمي حدودنا - سنحمي بلادنا".

رام الله - دنيا الوطن