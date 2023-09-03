شؤون فلسطينية

(التربية) ومؤسسة التعاون تبرمان اتفاقية لخدمة 18 مدرسة أساسية

(التربية) ومؤسسة التعاون تبرمان اتفاقية لخدمة 18 مدرسة أساسية
خلال توقيع الاتفاقية
رام الله - دنيا الوطن
أبرمت وزارة التربية ومؤسسة التعاون اتفاقية لخدمة وتطوير التعليم في فلسطين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعليم وتقديم دعم مالي وتقني لـ 18 مدرسة أساسية في الضفة الغربية والقدس، إذ بلغت قيمة الاتفاقية 1,450,000 دولار.

جاء ذلك من خلال اتفاقية تم توقيعها عن بعد من خلال وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون د. نبيل هاني القدومي.

وتتضمن الاتفاقية تأهيل المدارس المختارة، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز من تطبيق مبادئ STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة في التعليم، كما يُشجع على تطوير مهارات الكوادر التربوي وتحسين الأداء التعليمي.

ويعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تطوير التعليم في فلسطين، وتعزيز البنية التحتية التعليمية والتكنولوجية في المدارس، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال 24 شهرًا، مع إمكانية التوسع في المشاريع المستقبلية لتحسين التعليم ورفع مستوى الكفاءات التعليمية.


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