(التربية) ومؤسسة التعاون تبرمان اتفاقية لخدمة 18 مدرسة أساسية



جاء ذلك من خلال اتفاقية تم توقيعها عن بعد من خلال وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون د. نبيل هاني القدومي.





وتتضمن الاتفاقية تأهيل المدارس المختارة، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز من تطبيق مبادئ STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة في التعليم، كما يُشجع على تطوير مهارات الكوادر التربوي وتحسين الأداء التعليمي.



ويعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تطوير التعليم في فلسطين، وتعزيز البنية التحتية التعليمية والتكنولوجية في المدارس، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال 24 شهرًا، مع إمكانية التوسع في المشاريع المستقبلية لتحسين التعليم ورفع مستوى الكفاءات التعليمية.







رام الله - دنيا الوطنأبرمت وزارة التربية ومؤسسة التعاون اتفاقية لخدمة وتطوير التعليم في فلسطين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعليم وتقديم دعم مالي وتقني لـ 18 مدرسة أساسية في الضفة الغربية والقدس، إذ بلغت قيمة الاتفاقية 1,450,000 دولار.