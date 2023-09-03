شؤون فلسطينية

صور.. فلسطين واليابان تبحثان عقد شراكات اقتصادية

صور.. فلسطين واليابان تبحثان عقد شراكات اقتصادية
خلال لقاء بين وزير الاقتصاد خالد العسيلي ونظيره الياباني
رام الله - دنيا الوطن
عبر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأحد، عن دعم بلاده لجهود الحكومة الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، خاصة مشروع منطقة أريحا الصناعية الزراعية المنفذ بدعم الحكومة اليابانية.

وأكد الوزير الياباني، خلال لقاء مشترك مع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي نُظم في منطقة أريحا الصناعية الزراعية، تعزيز التعاون وتقديم التسهيلات في التدريب وتبادل الخبرات بينهما.

وأشار إلى أهمية عقد شراكات بين القطاع الخاص الياباني ونظيره الفلسطيني، والسعي إلى تمكين فلسطين من الحصول على وكالات تجارية بما يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، معربا عن سعادته في التطور السريع في المنطقة الصناعية والطاقة الإنتاجية للمصانع ومنتجاتها.

وبين الوزير الياباني أنه سيتم طرح بناء شراكات مع أكثر من 15 شركة ناشئة يابانية تهتم ببناء شراكات مع القطاع الفلسطيني في عدة مجالات، علاوة على دعوة الشركات اليابانية إلى إقامة شراكات والاستثمار في فلسطين.

وذكر أن زيارة مرتقبة لـ13 شركة يابانية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، للاطلاع على واقع هذا القطاع الواعد في فلسطين.

وأشار الوزير ياسوتوشي إلى مبادرة لإقامة منتدى أعمال فلسطيني ياباني بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).

وأكد استمرار الدعم الياباني لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، ومواصلة الدعم الياباني لمشروع إنشاء الطريق الحصري، الذي يربط مدينة أريحا الصناعية الزراعية مع الجانب الأردني.

بدوره، أعرب الوزير العسيلي عن شكره وتقديره الكبير للحكومة اليابانية على الدعم المقدم إلى فلسطين في مختلف المجالات، خاصة مدينة أريحا الصناعية الزراعية التي تعد أحد المعالم والشواهد على العلاقة الثنائية المميزة بين البلدين.

ووضع الوزير نظيره الياباني في صورة آخر تطورات منطقة أريحا الصناعية الزراعية ومستجداتها، التي تضم 16 مصنعا منتجا في مجال الصناعات الزراعية والغذائية ومكملاتها وحاليا 10 مصانع قيد الإنشاء، في حين بلغ حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية نحو 40 مليون دولار.

وشدد على أهمية تطوير التجارة وعقد المزيد من اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال الفلسطينيين واليابانيين، مؤكدا أهمية مأسسة العلاقة الثنائية من خلال تطوير مذكرة تفاهم، كما شكر الجانب الياباني على الدعم المقدم من جايكا بشكل خاص في توفير برامج تدريبية وبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها في الدخول إلى الأسواق اليابانية.

كما أكد مشاركة فلسطين في إكسبو اليابان 2025، مع أهمية تسهيل مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في هذا المحفل العالمي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادية وتعزيزها، وتمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى الأسواق اليابانية، إضافة إلى إمكانية مواءمة شهادات المنتج ومعايير الجودة لتسهيل عملية التصدير.

وفي سياق الزيارة، ناقش الوزيران مع وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين واليابانيين، المشاريع المشتركة، ودراسة إمكانيات زيادة التعاون الاقتصادي وتعاقد الشراكات مع الشركات اليابانية في المستقبل، والزيارات المتبادلة بينهم، والعقبات التي تواجههم.

ورحب الوزير الياباني بمقترح القطاع الخاص تنظيم برنامج تبادل طلبة بين اليابان وفلسطين.

وقام الوزير عسيلي ونظيره الياباني الذي يترأس وفدا من رجال الأعمال اليابانيين بجولة في مركز تطوير وازدهار الأعمال الفلسطيني، الذي يقدم خدمات نوعية إلى المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في محافظة أريحا والأغوار.

ومن الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الياباني السابق كويزومي، أطلق في عام 2006 مبادرة "ممر السلام والازدهار"، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقلالية اقتصاد فلسطين، وتعد منطقة أريحا الصناعية الزراعية أحد المكونات الرئيسة لهذه المبادرة.


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