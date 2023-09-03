الشيخ يبحث مع ممثلة النرويج الخاصة لعملية السلام آخر المستجدات

رام الله - دنيا الوطنالتقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، حسين الشيخ ، في مكتبه بمدينة رام الله ، ممثلة النرويج الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، السفيرة هيلدا هارالدستاد.وناقش الطرفان خلال اللقاء اليوم الأحد، العلاقة الوثيقة بين البلدين وتقدم الشيخ بالشكر لمملكة النرويج على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحل الدولتين.وأطلع الشيخ السفيرة هارالدستاد على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية. مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لاحترام وتطبيق الشرعية الدولية.