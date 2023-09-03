دولي

بعد أحداث تل أبيب.. نتنياهو يطلب إعداد خطة لطرد جميع المتسللين غير الشرعيين

بعد أحداث تل أبيب.. نتنياهو يطلب إعداد خطة لطرد جميع المتسللين غير الشرعيين
جانب من مواجهات الجالية الأريترية في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
دعا الطاقم الوزاري الخاص برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإبعاد المتسللين الأريتريين الذي كانوا ضالعين في الاضطرابات العنيفة جنوبي تل بيب يوم أمس فورًا. 

وأكد نتنياهو خلال جلسة عقدت صباح اليوم لمناقشة الخطوات الممكن اتخاذها ضد الرعايا الاريتريين الذين كانوا ضالعين في الاضطرابات العنيفة على خلفية النزاع السياسي في بلادهم، أن هذه الأحداث تشكل تجاوزًا للخط الأحمر مشددًا انه لا يمكن القبول بسفك للدماء. 

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إعداد خطة لطرد جميع المتسللين غير الشرعيين من إسرائيل.

وتقرر خلال هذه الجلسة إبقاء الرعايا الاريتريين الـ 52 الذين اعتقلوا بشبهة الضلوع في الاضطرابات رهن الاعتقال الاداري بعد النظر في ذلك قانونيا من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية.

كما تقرر دفع إجراءات مشروع قانون اساس الهجرة الى الامام، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

هذا ولا يزال 41 لأريتيريا كانوا قد اصيبوا بجروح في هذه الأحداث قيد العلاج الطبي في المستشفيات، وتوصف حالة 12 منهم بالخطيرة، فيما توصف حالة 11 اخرين بمتوسطة والباقين بطفيفة.

وقد اصيب خلال الصدامات بين مؤيدي النظام في اريتريا ومعارضيه أمس في مدينة تل ابيب، حوالي 170 شخصا بجروح العشرات منهم من افراد الشرطة. كما لحقت اضرار فادحة بالممتلكات العامة.

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