شؤون فلسطينية

أبو هولي يعلن بدء توزيع مكرمة الرئيس عباس على طلبة الجامعات بغزة

أبو هولي يعلن بدء توزيع مكرمة الرئيس عباس على طلبة الجامعات بغزة
رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بدء توزيع مكرمة الرئيس محمود عباس، على طلبة الجامعات من أبناء المخيمات الفلسطينية.

وأوضح أبو هولي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مكرمة الرئيس شملت 784 طالبا جامعيا موزعين على مخيمات المحافظات الجنوبية كافة، لافتاً إلى أن معيار اختيار الطلبة المشمولين بالمكرمة هو حصولهم على معدل 98.4% فما فوق في الثانوية العامة لعام 2023، شرط أن يكون مسجلا في إحدى الجامعات الفلسطينية.

ودعا أي طالب أو طالبة حصل على معدل 98.4% في الثانوية العامة في الفروع كافة ولم تدرج أسماؤهم في المكرمة إلى مراجعة دائرة شؤون اللاجئين مصطحبين معهم شهادة الثانوية العامة وشهادة قيد الجامعة.

ولفت أبو هولي إلى أن توزيع مكرمة الرئيس ستبدأ من يوم غد الإثنين وستستمر لمدة أسبوع من خلال احتفالات ستنظمها الدائرة في مخيمات قطاع غزة الثمانية، مشيرا إلى أن بإمكان الطلبة معرفة موعد استلام المكرمة من خلال الرجوع إلى موقع دائرة شؤون اللاجئين.

وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين ستباشر فوراً بتوزيع مكرمة الرئيس على طلبة الجامعات من أبناء المخيمات في المحافظات الشمالية بعد انتهاء عمل اللجان الفنية للدائرة على حصر الأسماء وفق المعايير المحددة لذلك.

وتابع: إن مكرمة الرئيس المالية لطلبة الجامعات، تأتي ضمن  برنامج سنوي تشرف عليه دائرة شؤون اللاجئين وتنفذه من خلال ميزانيتها، انطلاقا من رؤيتها في حث الطلبة وتشجيعهم داخل المخيمات على تلقي تعليمهم الجامعي.

وأوضح أبو هولي أن الدائرة في إطار إستراتيجية عملها للأعوام الخمسة القادمة، ستعمل على شمول مكرمة الرئيس للطلبة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات، إضافة إلى رفع عدد المستفيدين منها.

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