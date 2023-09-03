غزة: أطباء يستخدمون مادة ثاني أكسيد الكربون في إجراء قسطرة طرفية عاجلة









رام الله - دنيا الوطنتمكن طاقم طبي فلسطيني مُختص باجراء عمليات بالقسطرة، من استخدام مادة ثاني أكسيد الكربون في عملية قسطرة عاجلة لمريض فقد أحد ساقيه، ويُعاني من ارتفاع في وظائف الكلى.وأجرى الطاقم الطبي برئاسة الدكتور محمد كلوب ولأول مرة في فلسطين، عملية قسطرة مع التلوين بمادة ثاني أكسيد الكربون co2، حيث كان المريض قد فقد أحد ساقيه "الساق الأيسر" قبل أشهر في أحد المستشفيات، بسبب عدم القدرة على اجراء قسطرة طرفيه له، نتيجة مُعاناته من ارتفاع وظائف الكلى، وظهرت في ساقه اليمنى غرغرينة، نتيجة قصور في التروية الشريانية.وناقش الطاقم الطبي حالة المريض، والذي تمثل بالبرفسور محمد كلوب، واستشاري القسطرة الطرفية والأشعة التداخلية الدكتور محمد مطر، وأخصائي القسطرة الطرفية والأشعة التداخلية الدكتور ماهر الزعانين.حيث تم التحضير للحالة والتجهيز لإجراء هذه القسطرة الطارئة للمريض، وتم استخدام ثاني أكسيد الكربون خلال العملية، لأنه لا توجد له أي أثار أو أضرار على وظائف الكلى، عندما يتم استخدامه بشكل صحيح.وقال الدكتور كلوب في تصريح صحفي أنه تم فتح شريان رئيسي تحت الركبة بنجاح كبير، ودون حدوث أي أعراض جانبية، وتمكن من اجراء القسطرة، وخرج المريض في اليوم الثاني من المستشفى لاستكمال علاجه.يذكر أن العملية أُجريت بشكل عاجل في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، حيث تقدم مستشفى القدس خدمات كبيرة، ومُكملة لعمل الطواقم الطبية في وزارة الصحة.وشكر الدكتور كلوب، الأطباء والأخصائيين المشاركين في العملية، وعلى رأسهم الدكتور محمد مطر استشاري الأشعة التداخلية، كما شكر الدكتور كلوب رئيس جمعية الهلال الأحمر الدكتور يونس الخطيب والمدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة الدكتور بشار مراد.