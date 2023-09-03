اعتقالات إدارية وإلغاء تصاريح عمل لطالبي لجوء إريتريين في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فرض الاعتقال الإداري بحق طالبي لجوء إريتريين تتهمهم بالمشاركة في مواجهات مع قوات الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، أمس السبت.كما قررت الحكومة أن تبحث في إلغاء تصاريح عمل من طالبي لجوء يتواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني، في إشارة إلى تسللهم لإسرائيل، بحسب (القناة 12) الإسرائيلية.ودارت مواجهات عنيفة أمس بين طالبي لجوء إريتريين، والشرطة الإسرائيلية، التي استخدمت وسائل تفريق مظاهرات، مثل قنابل الغاز المدمع والأعيرة المطاطية، والضرب بهراوات، وحتى إطلاق النار الحي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، بعضهم بجروح خطيرة.وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الشرطة باعتقال طالبي لجوء آخرين وتقديمهم للمحكمة من أجل تمديد اعتقالهم.