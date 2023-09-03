شؤون فلسطينية

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية
مركز حماية
رام الله - دنيا الوطن
أرسل مركز حماية اليوم الاحد، رسالة لعدد من الشخصيات الأممية والهيئات الدولية بشأن التحذير من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية في منتصف الشهر الحالي والتي قد تنذر بتفجر الأوضاع في المنطقة وتزامناً مع استمرار سياسة الانتهاكات اليومية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته في اطار تهويد المدينة المقدسة، وهذه الممارسات ترتكب في إطار نظام مُؤسَّسي بغطاء رسمي من الحكومة الإسرائيلية وبتنفيذ عصابات المستوطنين المتطرفين.

وبين المركز في رسالته ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من التحريض على اقتحام المسجد الاقصى خلال الأعياد القادمة لهو مؤشر خطير لأنه يأتي في اطار الانتهاكات المباشرة الذي يقوم به الاحتلال بحق الأماكن المقدسة بهدف تغيير معالم المسجد الاقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً، كما أن هذه السياسة تُشكل جزاءً لا يتجزأ من محاولات تهويد المدينة المقدّسة وطمس الهوية الفلسطينية وفرض واقع جديد فيها وتفريغها من مضمونها الفلسطيني، كما تعتبر مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي أقرت الحماية للأماكن المقدسة ودور العبادة، ويرقى لجرائم دولية.

واعتبر المركز إن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم الأماكن الدينية المقدسة، لاسيّما قراراته: (252/86 – 276/69، 27١/69، 298/71/ 465/80)، والأماكن الدينية تشملها الحماية في المادة 53 من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 والتي تنص على ضرورة حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة.

 وأكد المركز في الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص، ويؤكد أن استمرار الانتهاكات اليومية وتهويد المدينة المقدسة والأعيان المدنية وسلب حقوق الفلسطينيين فيه؛ وإزاء هذه السياسات العنصرية طالب المركز بإدانة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وطالب بالضغط على الاحتلال والكف عن الاقتحامات وعن سياسته الإجرامية بحق المسجد الأقصى وصولاً إلى محاكمة قادة الاحتلال عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية ذات الصلة.

أخبار ذات صلة

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

وقفة بغزة للتنديد بقرارات بن غفير بحق الأسرى

وقفة بغزة للتنديد بقرارات بن غفير بحق الأسرى

دائرة مناهضة أبارتهايد: تهديدات بن غفير تدلل على العقلية الإجرامية العنصرية لحكومة الاحتلال

دائرة مناهضة أبارتهايد: تهديدات بن غفير تدلل على العقلية الإجرامية العنصرية لحكومة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدي على وفد من فتح وهيئة مقاومة الجدار في مسافر يطا

قوات الاحتلال تعتدي على وفد من فتح وهيئة مقاومة الجدار في مسافر يطا

حزب الشعب: معاَ للتصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى

حزب الشعب: معاَ للتصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى

غزة: مجلس منظمات حقوق الإنسان يعبر عن دعمه الكامل للمؤسسات النسوية ضد حملات التحريض

غزة: مجلس منظمات حقوق الإنسان يعبر عن دعمه الكامل للمؤسسات النسوية ضد حملات التحريض

الاحتلال ينقل 120 أسيرًا من &quot;نفحة&quot; إلى عزل جماعي في &quot;عوفر&quot;

الاحتلال ينقل 120 أسيرًا من "نفحة" إلى عزل جماعي في "عوفر"

الزراعة بغزة: القطاع أنتج 500 طن من المانجا هذا العام

الزراعة بغزة: القطاع أنتج 500 طن من المانجا هذا العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

وقفة بغزة للتنديد بقرارات بن غفير بحق الأسرى

وقفة بغزة للتنديد بقرارات بن غفير بحق الأسرى

دائرة مناهضة أبارتهايد: تهديدات بن غفير تدلل على العقلية الإجرامية العنصرية لحكومة الاحتلال

دائرة مناهضة أبارتهايد: تهديدات بن غفير تدلل على العقلية الإجرامية العنصرية لحكومة الاحتلال

حزب الشعب: معاَ للتصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى

حزب الشعب: معاَ للتصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى

الاحتلال ينقل 120 أسيرًا من &quot;نفحة&quot; إلى عزل جماعي في &quot;عوفر&quot;

الاحتلال ينقل 120 أسيرًا من "نفحة" إلى عزل جماعي في "عوفر"

الزراعة بغزة: القطاع أنتج 500 طن من المانجا هذا العام

الزراعة بغزة: القطاع أنتج 500 طن من المانجا هذا العام

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية لرعايتها لمنظمات الإرهاب الاستيطانية

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية لرعايتها لمنظمات الإرهاب الاستيطانية

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

عربي

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني