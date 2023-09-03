قوات الاحتلال تعتدي على وفد من فتح وهيئة مقاومة الجدار في مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على وفد من إقليم حركة فتح، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال تفقده أهالي قرية لصفر في مسافر يطا، جنوب الخليل.وقال منسق اللجان الشعبية الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أعضاء الوفد خلال تفقده عائلة أبو قبيطة في قرية لصفر، التي تعاني من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين.وأضاف أنه أصيب خلال الاعتداء كل من: ممثل الارتباط اسحق أبو صبحة بجروح في الرأس، وأمين سر اقليم يطا نبيل أبو قبيطة، وراتب الجبور، وأبو خالد الشواهين، ومدير هيئة الجدار والاستيطان محمد عمرو، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.