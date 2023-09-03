شؤون فلسطينية

حزب الشعب: معاَ للتصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى

حزب الشعب: معاَ للتصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
يعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لقرار ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير القاضي بتقليص الزيارات للأسرى إلى مرة واحدة كل شهرين، ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك ضمن الحرب المفتوحة والمتصاعدة التي يشنها الاحتلال الصهيوني وخاصة في ظل الحكومة الفاشية الحالية بزعامة الـ"نتنياهو".

وقال الحزب في بيان صدر عنه صباح اليوم الاحد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذا القرار إلى جانب الإمعان بالإهمال الطبي للأسرى والاعتداءات المنظمة عليهم، وتقليص مدَّة التمشي في ساحة السجن "الفورة"، ووقف الفصل بين التنظيمات في السجون، وتقليص مشاهدة القنوات التلفزيونية، وحرمان الأسرى من أدوات التنظيف والاستحمام والطبخ بأنفسهم، وتقليل وجبات الطعام لهم والمنتجات التي تباع في المقصف...إلخ، يعتبر عقابي جماعي وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة وأحكام المادة (116) منها، وكذلك مناهضة التعذيب والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة.

ووفق البيان فإن حزب الشعب وفي الوقت الذي يعلن فيه مساندته ودعمه لجميع الأسرى والمعتقلين في معركتهم ضد إجراءات حكومة الاحتلال الفاشية، يدعو القيادة الفلسطينية وعلى كل المستويات، للتحرك العاجل من أجل دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وكل جماهير شعبنا بكافة مؤسساته وفعالياته وأطيافه السياسة، للتوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية في الدفاع عن حقوقهم وتعزيز صمودهم. 

كما يتوجه حزب الشعب بنداء عاجل لشعوب وأحرار العالم وللأحزاب والحركات المتضامنة والمساندة لنضال وحقوق شعبنا، للضغط على حكوماتها والهيئات والوكالات الدولية للتدخل بجدية لوقف ممارسات سلطات الاحتلال الارهابية والعنصرية بحق شعبنا وأسراه، بما في ذلك دفع المحكمة الجنائية الدولية لكسر حالة الجمود في تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يضمن اتخاذ إجراءات قضائية رادعة لمنع افلات مجرمي دولة الاحتلال من العقاب.

أخبار ذات صلة

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

وقفة بغزة للتنديد بقرارات بن غفير بحق الأسرى

وقفة بغزة للتنديد بقرارات بن غفير بحق الأسرى

دائرة مناهضة أبارتهايد: تهديدات بن غفير تدلل على العقلية الإجرامية العنصرية لحكومة الاحتلال

دائرة مناهضة أبارتهايد: تهديدات بن غفير تدلل على العقلية الإجرامية العنصرية لحكومة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدي على وفد من فتح وهيئة مقاومة الجدار في مسافر يطا

قوات الاحتلال تعتدي على وفد من فتح وهيئة مقاومة الجدار في مسافر يطا

حزب الشعب: معاَ للتصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى

حزب الشعب: معاَ للتصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى

غزة: مجلس منظمات حقوق الإنسان يعبر عن دعمه الكامل للمؤسسات النسوية ضد حملات التحريض

غزة: مجلس منظمات حقوق الإنسان يعبر عن دعمه الكامل للمؤسسات النسوية ضد حملات التحريض

الاحتلال ينقل 120 أسيرًا من &quot;نفحة&quot; إلى عزل جماعي في &quot;عوفر&quot;

الاحتلال ينقل 120 أسيرًا من "نفحة" إلى عزل جماعي في "عوفر"

الزراعة بغزة: القطاع أنتج 500 طن من المانجا هذا العام

الزراعة بغزة: القطاع أنتج 500 طن من المانجا هذا العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

مركز حماية يحذر من عواقب اقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية

وقفة بغزة للتنديد بقرارات بن غفير بحق الأسرى

وقفة بغزة للتنديد بقرارات بن غفير بحق الأسرى

دائرة مناهضة أبارتهايد: تهديدات بن غفير تدلل على العقلية الإجرامية العنصرية لحكومة الاحتلال

دائرة مناهضة أبارتهايد: تهديدات بن غفير تدلل على العقلية الإجرامية العنصرية لحكومة الاحتلال

حزب الشعب: معاَ للتصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى

حزب الشعب: معاَ للتصدي لإجراءات حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى

الاحتلال ينقل 120 أسيرًا من &quot;نفحة&quot; إلى عزل جماعي في &quot;عوفر&quot;

الاحتلال ينقل 120 أسيرًا من "نفحة" إلى عزل جماعي في "عوفر"

الزراعة بغزة: القطاع أنتج 500 طن من المانجا هذا العام

الزراعة بغزة: القطاع أنتج 500 طن من المانجا هذا العام

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية لرعايتها لمنظمات الإرهاب الاستيطانية

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الحكومة الإسرائيلية لرعايتها لمنظمات الإرهاب الاستيطانية

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

عربي

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني