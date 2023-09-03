الزراعة بغزة: القطاع أنتج 500 طن من المانجا هذا العام

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، إن إنتاج القطاع من فاكهة المانجا للعام الحالي بلغ حوالي 500 طن، مشيرةً إلى أن المساحات المزروعة منه وصلت لـ 500 دونم.وذكر المتحدث باسم الوزارة محمد أبو عودة خلال حديثه لوكالة (الرأي) الحكومية أن زراعة المانجا في غزة يعتبر إرثاً تاريخياً يجب المحافظة عليه.وأكد أبو عودة أن وزارة الزراعة عملت على زيادة المساحات المزروعة من المانجا، خاصة في محررة "طيبة " جنوب مدينة غزة.ولفت إلى أن مزارع المانجا لها احتياجات بيئية ومائية، ويتم الإشراف الكامل عليها من قبل الطواقم المختصة في وزارة الزراعة، لضمان استمرارية عملها وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.