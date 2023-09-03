دولي

مسؤول مغربي بارز يزور إسرائيل الخميس المقبل

مسؤول مغربي بارز يزور إسرائيل الخميس المقبل
رئيس مجلس الشيوخ المغربي النعم ميارة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يزور مسؤول مغربي بارز، إسرائيل يوم الخميس المقبل، تلبيةً لدعوة رسمية وجهت له.

وأوضحت صحيفة (معاريف) أن رئيس مجلس الشيوخ المغربي، النعم ميارة، قبل الدعوة الشخصية لرئيس (كنيست) أمير أوحانا، وسيأتي يوم الخميس في زيارة رسمية.

وقالت القناة، إن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس (كنيست)، حيث سيلتقي بأعضاء البرلمان الإسرائيلي وشخصيات سياسية أخرى.

ويعد ميارة أول مسؤول سياسي مغربي بارز يزور إسرائيل، منذ إعلان البلدين في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تطبيع العلاقات بينهما.

أخبار ذات صلة

مسؤول مغربي بارز يزور إسرائيل الخميس المقبل

مسؤول مغربي بارز يزور إسرائيل الخميس المقبل

تايوان تتأهب لإعصار هايكوي

تايوان تتأهب لإعصار هايكوي

كوريا الشمالية تجري مناورة تحاكي ضربة نووية

كوريا الشمالية تجري مناورة تحاكي ضربة نووية

قرار مرتقب من حكومة نتنياهو بعد مواجهات الأرتريين العنيفة في تل أبيب

قرار مرتقب من حكومة نتنياهو بعد مواجهات الأرتريين العنيفة في تل أبيب

نتنياهو يقرر تشكيل لجنة لبحث إجراءات طرد الإريتريين

نتنياهو يقرر تشكيل لجنة لبحث إجراءات طرد الإريتريين

إيران: الحرس الثوري يضبط سفينة &quot;تهرب وقود للخليج&quot;

إيران: الحرس الثوري يضبط سفينة "تهرب وقود للخليج"

لافروف يرأس وفد روسيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

لافروف يرأس وفد روسيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

فيديو.. 170 إصابة بينها حالات خطيرة بمواجهات تتعلق بالجالية الأريترية في تل أبيب

فيديو.. 170 إصابة بينها حالات خطيرة بمواجهات تتعلق بالجالية الأريترية في تل أبيب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة: القطاع أنتج 500 طن من المانجا هذا العام

الزراعة بغزة: القطاع أنتج 500 طن من المانجا هذا العام

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة إصابات حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أسعار الدجاج واللحوم والخضروات بأسواق غزة الأحد

أسعار الدجاج واللحوم والخضروات بأسواق غزة الأحد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

بلدية غزة تكشف سبب انبعاث دخان في أجواء المدينة

بلدية غزة تكشف سبب انبعاث دخان في أجواء المدينة

وفاة مواطن غرقاً في بحر رفح جنوب قطاع غزة

وفاة مواطن غرقاً في بحر رفح جنوب قطاع غزة

فازت بعدة مشاريع دولية.. جامعة النجاح تحقق نجاحاً جديداً على صعيد العلاقات الدولية

فازت بعدة مشاريع دولية.. جامعة النجاح تحقق نجاحاً جديداً على صعيد العلاقات الدولية

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد الأربعاء

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد الأربعاء

منوعات

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

عربي

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

كارثة صحية في اليمن.. وفاة 400 طفل بسبب مرض الحصبة هذا العام

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني