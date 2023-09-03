مسؤول مغربي بارز يزور إسرائيل الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يزور مسؤول مغربي بارز، إسرائيل يوم الخميس المقبل، تلبيةً لدعوة رسمية وجهت له.وأوضحت صحيفة (معاريف) أن رئيس مجلس الشيوخ المغربي، النعم ميارة، قبل الدعوة الشخصية لرئيس (كنيست) أمير أوحانا، وسيأتي يوم الخميس في زيارة رسمية.وقالت القناة، إن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس (كنيست)، حيث سيلتقي بأعضاء البرلمان الإسرائيلي وشخصيات سياسية أخرى.ويعد ميارة أول مسؤول سياسي مغربي بارز يزور إسرائيل، منذ إعلان البلدين في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تطبيع العلاقات بينهما.