الحركة الأسيرة تقرر الشروع بالإضراب عن الطعام بسبب سياسات الاحتلال الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الأحد، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس الموافق 14/09/2023 بسبب السياسات الإسرائيلية الأخيرة.وطالبت اللجنة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وعلى شروط جياتهم، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.وأضافت في بيان لها "سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا.وتابعت "يطل علينا الجاهل المتطرف بن غفير بقرار جديد يمس به أقدس مقدساتنا عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظاناً أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه".