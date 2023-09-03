تايوان تتأهب لإعصار هايكوي

رام الله - دنيا الوطنتستعد تايوان لوصول إعصار (هايكوي)، اليوم الأحد، والذي من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى جنوب وشرق الجزيرة، في حين ألغيت الرحلات الجوية الداخلية وأجلي ما يقرب من 3 آلاف شخص بينماومن المتوقع أن يصل الإعصار (هايكوي) إلى اليابسة في المنطقة الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة أقصى جنوب شرق تايوان في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الأحد، وألغت الأقاليم والمدن في الشرق والجنوب الدراسة وأعلنت اليوم عطلة من العمل.ويعتبر (هايكوي) عاصفة أضعف بكثير من إعصار (ساولا) الذي ضرب هونغ كونغ وإقليم قوانغدونغ بجنوب الصين أمس السبت.ومن المتوقع أن يكون هايكوي مجرد إعصار من الفئة الأولى أو الثانية عندما يضرب تايوان، وفقا لموقع تروبيكال ستورم ريسك.