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شؤون فلسطينية

الوزير البكري يعلن موعد صرف مساعدات متضرري العدوان الأخير على جنين

الوزير البكري يعلن موعد صرف مساعدات متضرري العدوان الأخير على جنين
جانب من العدوان الأخير على جنين
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، صباح اليوم الأحد، عن موعد صرف المساعدات لمتضرري العدوان الأخير على مخيم جنين.

وقال البكري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إنّ صرف المساعدات للمواطنين المتضررين من العدوان الأخير على مخيم جنين، سيبدأ الثلاثاء القادم.

وأضاف أنّ الدفعات ستدخل في حساباتهم من خلال البنك المعتمد في مخيم جنين، لافتًا إلى أنّ عدد المستفيدين تقريبًا ما بين 1500 إلى 1700 حالة، وهذه الأسماء التي وصلتنا من لجنة المخيم.

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