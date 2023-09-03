شؤون فلسطينية

بلدية غزة تُعلن حالة الطوارئ في مكب النفايات شرق المدينة

بلدية غزة تُعلن حالة الطوارئ في مكب النفايات شرق المدينة
حريق مكب نفايات جحر الديك
رام الله - دنيا الوطن
قالت بلدية غزة اليوم الأحد، إن طواقم بلدية غزة تواصل جهود إطفاء الحريق الذي نشب في الجهة الشمالية من مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة.

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه منذ اللحظات الأولى للحريق بذلت البلدية جهوداً كبيرة بالتعاون مع طواقم الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة لوقف تمدد الحريق واتساع مساحته إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح في ساعات الليل والفجر أدى لاتساع رقعة الحريق لتشمل أجزاء واسعة من المكب.

وتابعت: منذ اندلاع الحريق عصر يوم الجمعة تواصلت البلدية مع كافة المؤسسات الدولية والإنسانية العاملة في المدينة وطلبت منها التدخل العاجل والتعاون مع البلدية لإخماد الحريق ومنع وقوع كارثة بيئية تلوح في الأفق في حالة توسع الحريق واستمراره إلا أنها لم تتلقى رداً ايجابياً حتى اللحظة، وبناءً عليه قررت البلدية ما يلي: 

وأعلنت البلدية حالة الطوارئ في مكب النفايات واستمرار الجهود لإطفاء الحريق ومنع تمدده، مشيرة إلى أنه قد تضطر لوقف وصول النفايات للمكب في حالة استمرار الحريق واتساعه.

ودعت البلدية المؤسسات الدولية للتدخل العاجل والتعاون مع البلدية لوقف الحريق لمنع وقوع كارثة بيئية وصحية، مشيرة إلى استمرار جهود إخماد الحريق بالتعاون مع طواقم الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة رغم قلة الإمكانيات وحاجة البلدية لآليات إطفاء الحريق. 

وأكدت البلدية مواصلة التحقيق في أسباب الحادث بالتعاون مع الجهات المختصة، موضحة أن مكب النفايات يخدم 8 بلديات ويستقبل نحو 1000 طن من النفايات يومياً وفي حالة استمرار الحريق قد يتم وقف وصول النفايات للمكب مما قد يتسبب بكارثة صحية وبيئة في المناطق والمدن التي يخدمها المكب. 

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