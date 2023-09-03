بالفيديو: شركة بغزة تعلن آلية إصدار تصاريح "المشغل"





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة مرسال للخدمات اللوجستية في قطاع غزة، عن آلية إصدار تصاريح المشغل للعمل في أراضي عام 48.وأوضحت الشركة في مقطع فيديو لها، أنها "ستقوم بإرسال التخصصات المطلوبة للعمل في أراضي 48، إلى وزارة العمل بغزة، لتقوم الأخيرة بترشيح الأسماء وفقاً للدور المعتمد (الألوان)".وأضافت، أنه "بعد ترشيح الأسماء سيقوم أحد موظفي شركة مرسال بالاتصال بالعامل المرشح لاستكمال الإجراءات".وأشارت إلى أنها سترسل الأسماء المرشحة للجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصدار التصاريح.وأكدت أنها "ستستلم من الجانب الآخر الأسماء الموافق عليها والأخرى الممنوعة، وستتولى مرسال مهمة تسليم التصاريح إلى العمال عبر مكاتبها، فيما سيقوم موظف بالاتصال بالممنوعين أمنياً لإبلاغهم بالأمر".