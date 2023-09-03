العراق: رفع حظر التجوال في كركوك بعد مقتل شخص الليلة الماضية



وأمر السوداني أيضا بتأجيل تسليم المقر المسيطر التابع للجيش العراقي في محافظة كركوك الى قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى إشعار آخر.



كما تم فرض حظر تجوال في المدينة، فيما اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي بالقيادات الأمنية المحلية، لبحث كيفية احتواء التوتر، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز عربية).



وأكد أن عناصر الأمن ستلقي القبض على كل من يعبث بأمن كركوك أو بحوزته أسلحة.



واندلعت الليلة الماضية في كركوك، اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كركوك.



وبحسب المتظاهرين، تسبب هذا الاعتصام في قطع طريق عام تربط بين كركوك وأربيل.



لكن الأحداث تطورت بسرعة، واندلعت أعمال عنف بين المحتجين من الجانبين، مما دفع بعناصر الشرطة إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق حشود المتظاهرين.



وأسفرت المواجهات عن سقوط قتيل و10 جرحى.



كذلك دعا السوداني جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.



أعلنت الشرطة في مدينة كركوك شمالي العراق، رفع حظر التجوال بعد فرضه أمس على خلفية مواجهات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.وقررت الحكومة العراقية، الليلة الماضية، فرض حظر تجوال في المدينة، فيما أصدر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أوامر بإطلاق عملية أمنية واسعة في المدينة، وفتحِ تحقيق في الأحداث.