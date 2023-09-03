قرار مرتقب من حكومة نتنياهو بعد مواجهات الأرتريين العنيفة في تل أبيب





وأعلنت الشرطة عن تعيين محام لكل واحد من أفرادها سيخضع للتحقيق، ولحقت أضرار جسيمة في محلات تجارية وممتلكات عامة في أعقاب أعمال العربدة والتخريب.



رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعقد جلسة اليوم، لدراسة اتخاذ خطوات ضد الرعايا الأريتريين الضالعين في الاضطرابات العنيفة في جنوب تل ابيب أمس، على خلفية النزاع السياسي في بلادهم.وقد أسفرت الصدامات التي وقعت أمس في جنوب تل أبيب بين أنصار نظام الحكم في أريتريا وبين معارضيه، عن إصابة 170 شخصاً، بينهم 50 شرطياً.وأصيب عدد من الأريتريين بنيران حية لشرطيين شعروا بأن حياتهم معرضة للخطر، فيما وصفت حالة 15 جريحاً بالخطيرة، كما توصف حالة شرطييْن اثنين بالخطيرة كذلك.وشرع قسم التحقيقات مع افراد الشرطة بفحص قيام شرطييْن على الأقل باستخدام الذخيرة الحية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).