شؤون فلسطينية

فازت بعدة مشاريع دولية.. جامعة النجاح تحقق نجاحاً جديداً على صعيد العلاقات الدولية

فازت بعدة مشاريع دولية.. جامعة النجاح تحقق نجاحاً جديداً على صعيد العلاقات الدولية
جامعة النجاح الوطنية
تعزيزاً لتوجهها المتصاعد نحو العولمة في التعليم والبحث المؤدي للابتكار؛ تواصل جامعة النجاح الوطنية تحقيق إنجازاتها الدولية التي تمثلت في تقدمها المميز في حصولها على مجموعة من المشاريع الدولية في العام 2023 ، فقد فازت الجامعة كشريكِ في أربعة مشاريع دولية ضمن برنامج ايراسموس بلس، والتي تركز على تعزيز قدرات التعليم وتبادل المعرفة عبر الإنترنت، وتمحورت هذه المشاريع بين بناء القدرات لصياغة وحوكمة برامج الدكتوراه في الجامعات الفلسطينية، ومشروع تطوير برامج الزراعة إلى جانب مشروع للتبادل الافتراضي في التعليم، و المشروع الرابع يهدف لتوثيق تاريخ العثمانيين في المنطقة بالتعاون مع مؤسسة أنقرة الخيرية، بتمويل من برامج إيراسموس وبلغت الميزانية الكلية لهذه المشاريع 289,000 يورو.

من جانبه هنأ الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد رئيس الجامعة الكادر الأكاديمي والإداري على هذا الإنجاز مشيداً بالجهود المتكاملة وخلق ثقافة التكامل في البحث والتعليم من خلال البرامج الحديثة متداخلة التخصصات لهم والتي أوصلت الجامعة إلى هذا المستوى العالمي.

و أعربت د. خيرية رصاص نائب الرئيس للعلاقات الخارجية والدولية عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يضاف لسلسلة إنجازات الجامعة، وأضافت: "لقد عملت الجامعة جاهدة على توسيع شبكتها هذا العام لتشمل عدداً كبيراً من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، تم خلالها العمل على  تقديم المشاريع المشتركة وتطوير برامج أكاديمية دولية، وتوقيع اتفاقيات دولية وأكاديمية، وتنظيم دورات صيفية للطلاب، حيث ستسهم هذه الشراكات في تعزيز نظام البحث والابتكار المؤثر على الاقتصاد المحلي من خلال جسر دولي لنقل المعرفة والتكنولوجيا يؤثر إيجاباً بإبقاء الطلبة على إطلاع بالبرامج والتكنولوجيا المتسارعة على مستوى العالم".

وشكر الأستاذ الدكتور سائد الخياط، مدير المراكز العلمية في الجامعة المشاركين من الكليات والمراكز العلمية الذين بذلوا جهوداً مميزة من خلال المشاركة ب 54 مشروعاً موزعة على برامج ايراسموس المختلفة. مؤكداً أنّ هذه الحصيلة من المشاريع جاءت نتيجة لتظافر جهود الباحثين في كليات ومراكز الجامعة مترافقاً بدعم لامحدود من إدارتها، وفي ظل وجود تنافس شديد بين المتقدمين على المستويين المحلي والإقليمي، مشيراً الى أن العديد من المشاريع التي تم ردها بسبب عدم وجود ميزانية كافية قد اجتازت نسبة الحسم وسيتم إعادة تقديمها في الدورات القادمة.

والجدير ذكره أنّ المشاريع الفائزة شملت مشروع  PhDGov  وهو إعادة تشكيل حوكمة برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني بإدارة أ.د. سائد الخياط، ومشروع  BREEDTECH في مجال تطوير مناهج تهجين النبات والتقنات الحيوية النباتية بإدارة د. منقذ شتيه، ومشروع التبادل الافتراضي لتعزيز مفاهيم التغير المناخي في أوروبا ودول المتوسط بإدارة الدكتور عماد بريك، بالإضافة إلى مشروع ذاكرة التاريخ والممول من خلال ايراسموس التركي بإدارة مؤسسة انقرة الخيرية بإدارة د. محمود مطر ود. لؤي أبو السعود.

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