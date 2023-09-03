شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد الأربعاء

طقس فلسطين: كتلة هوائية حارة وجافة تضرب البلاد الأربعاء
كتلة هوائية دافئة وجافة تؤثر على البلاد
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الأحد صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون طقس فلسطين لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء تتأثر البلاد لكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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