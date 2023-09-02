دولي

نتنياهو يقرر تشكيل لجنة لبحث إجراءات طرد الإريتريين

نتنياهو يقرر تشكيل لجنة لبحث إجراءات طرد الإريتريين
تظاهرات للإريتريين في تل ابيب
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، تشكيل لجنة وزارية خاصة لبحث إجراءات من بينها طرد الإريتريين في أعقاب التظاهرة التي نظمت اليوم السبت في تل أبيب.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو ، فإن اللجنة سوف تجتمع يوم غد الأحد في مكتب رئيس الحكومة بمدينة القدس .

وجاء في البيان أن "اللجنة ستبحث إجراءات من بينها الطرد ضد اللاجئين غير القانونيين الذين شاركوا في أعمال إخلال بالنظام".

وأدت احتجاجات الإريتريين من طالبي اللجوء التي تخللها إلقاء حجارة وتحطيم واجهات محال تجارية ومركبات في تل أبيب، إلى مواجهات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية تخللها إطلاق الرصاص الحي نحو المتظاهرين.

وأسفرت المواجهات عن إصابة أكثر من 160 شخصا بينهم 8 متظاهرين بحالة خطيرة ونحو 30 من عناصر الشرطة بجراح وصفت بالطفيفة.

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