شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مستوطنين في 26 عملًا مقاومًا بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

إصابة ثلاثة مستوطنين في 26 عملًا مقاومًا بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 26 عملاً مقاوماً، أسفرت عن وقوع ثلاث إصاباتٍ في صفوف الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، عملية إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة، وسبع حالات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وأربع حالات تصدٍ للمستوطنين وحالة لتحطيم مركباتهم و12 مواجهة تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال ومستوطنيه.

واندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في كل من دير بزيغ وأم صفا في رام الله، تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.

وفي تصدٍ بطولي، أصيب مستوطنان خلال مواجهات في قصرة، كما تصدى الأهالي للمستوطنين في قريوت ومادما في نابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة، تخللها
عمليات إلقاء حجارة.

وفي سلفيت، أصيب مستوطن خلال تصدي الشباب الثائر لهجوم المستوطنين على القرية، كما أقدم الشبّان على تحطيم مركبات المستوطنين.وشهدت عزون في قلقيلية إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع وحجارة صوب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى المدخل الجنوبي والعوجا في أريحا، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، شهدت عمليات إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في صافا بالخليل، فيما تعرضت مستوطنة "كرمي تسور" لإطلاق مفرقعات نارية خلال مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة، كما شهد مخيم العروب مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

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