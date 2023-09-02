شؤون فلسطينية

تسع إصاباتٍ في اعتداءات للمستوطنين في قلقيلية ورام الله

تسع إصاباتٍ في اعتداءات للمستوطنين في قلقيلية ورام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مساء اليوم السبت.

وأصيب ثمانية فلسطينيين باعتداءات المستوطنين على بلدة "قصرة" جنوب نابلس، بحمايةٍ من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتدى مستوطنون على عشرات أشجار الزيتون بالقطع والاقتلاع في بلدة نعلين غرب رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر من جانب، وبين قوات الاحتلال ومستوطنيه من جانب آخر على جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس.

وأصيب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وتجمع المستوطنون قرب منزل لعائلة صوفان في قرية بورين جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى المقدسي مصطفى صندوقة والشاب مصطفى أبو سنينة من البلدة القديمة بالقدس.

وكان مستوطنون، قد هاجموا عصر اليوم السبت الأهالي وممتلكاتهم في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ودعت مآذن مدينة نابلس الأهالي للتصدّي لعدوان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على بلدة برقة.

وأصيب مستوطنان خلال التصدّي البطولي لأهالي برقة الذي دافعوا بكل قوة عن أنفسهم وممتلكاتهم من عدوان المستوطنين.

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