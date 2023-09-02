ثوار بيتا يعلنون النّفير والإرباك اللّيلي عقب عودة

رام الله - دنيا الوطنأعلن ثوار بلدة بيتا جنوب نابلس مساء اليوم السبت عودة فعاليات الإرباك الليلي عقب عودة المستوطنين إلى بؤرة "أفيتار" المقامة على قمة جبل صبيح، تأكيدا على تمسكهم بأحقيتهم بأرضهم المغتصبة لصالح الاستيطان.ودعا ثوار بيتا للنفير العام والتوجه للجبل والمشاركة في التصدي للمستوطنين الذين اقتحموا المنطقة الشرقية من جبل صبيح في بلدة بيتا.وانطلقت دعوات شبابية في نابلس للمواجهة والتصدي لعدوان المستوطنين، وعودة الإرباك الليلي في بيتا وقرى جنوب نابلس.وأعلن حراس الجبل عودة التصعيد وفعاليات الإرباك الليلي في بيتا وقرى جنوب نابلس لمواجهة خطر المستوطنينومخططاتهم.وتشهد منطقة جبل صبيح، منذ منتصف عام 2021 الماضي فعاليات أسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي الجبل، الذي شهد فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي نفذه ثوار بلدة بيتا وامتد حتى ساعات متأخرة من الليل.وتتخلل الفعاليات مواجهات عنيفة يطلق فيها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.