القيادي أبو كويك: العمليات الممتدة في الضفة تؤكد فشل الاحتلال في وأد المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك إن حالة المقاومة المتصاعدة في كافة مناطق الضفة الغربية يؤكد فشل منظومة الاحتلال الأمنية فشلًا ذريعا في وقف المقاومة أو وأدها وتوفير الأمن لجنود الاحتلال والمستوطنين.وأشار أبو كويك إلى أن المقاومة تتصاعد في كافة مناطق الضفة الغربية في وسطها وشمالها وجنوبها إضافة إلى القدس، وهذا ما شهدناه من عمليات المقاومة خلال 24 ساعة الماضية.وأكد على أن تصاعد المقاومة يثبت إصرار شعبنا على مواجهة الاحتلال وتحقيق أهدافه الوطنية بالحرية والانعتاق وتحرير الأرض والمقدسات وعودة اللاجئين، ولن يقبل بأي شيء مقابل ذلك.وأضاف أن حكومة الاحتلال تعيش في حالة من التيه والضياع ولا تعرف ماذا تفعل، ومهما مارست من الإرهاب فشعبنا يثبت كل يوم أنه حي ولود بالمقاومة التي نفاجئ الاحتلال.قال القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك إن حالة المقاومة المتصاعدة في كافة مناطق الضفة الغربية يؤكد فشل منظومة الاحتلال الأمنية فشلًا ذريعا في وقف المقاومة أو وأدها وتوفير الأمن لجنود الاحتلال والمستوطنين.وأشار أبو كويك إلى أن المقاومة تتصاعد في كافة مناطق الضفة الغربية في وسطها وشمالها وجنوبها إضافة إلى القدس، وهذا ما شهدناه من عمليات المقاومة خلال 24 ساعة الماضية.وأكد على أن تصاعد المقاومة يثبت إصرار شعبنا على مواجهة الاحتلال وتحقيق أهدافه الوطنية بالحرية والانعتاق وتحرير الأرض والمقدسات وعودة اللاجئين، ولن يقبل بأي شيء مقابل ذلك.وأضاف أن حكومة الاحتلال تعيش في حالة من التيه والضياع ولا تعرف ماذا تفعل، ومهما مارست من الإرهاب فشعبنا يثبت كل يوم أنه حي ولود بالمقاومة التي نفاجئ الاحتلال.