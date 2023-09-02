للأسبوع الـ35 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنتجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ35 على التوالي.وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها "تل أبيب وحيفا والقدس ورحوفوت وكفار سابا وهرتسيليا ونس تسيونا".وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، كما نظمت تظاهرة حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، ومفترق "كركور" قرب برديس حنا، ومفترق "كرميئيل".وأعلن منظمو الاحتجاجات، تنظيم مسيرات لمدة ثلاثة أيام في الجنوب والشمال نهاية الأسبوع المقبل، على غرار المسيرة التي نظموها من تل أبيب إلى مقر "كنيست" في القدس، في شهر تموز/يوليو الماضي.ولفتوا إلى تصعيد احتجاجاتهم قبيل بدء جلسات المحكمة العليا في 12 أيلول/سبتمبر الجاري للنظر في عدة التماسات لإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره "كنيست"، والأعياد اليهودية، وافتتاح الدورة الشتوية.