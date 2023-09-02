شؤون فلسطينية

صوافطة: شعبنا لن يرضخ للاحتلال وسيضع حداً لجرائمه في الضفة

صوافطة: شعبنا لن يرضخ للاحتلال وسيضع حداً لجرائمه في الضفة
القيادي صوافطة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة (حماس) فازع صوافطة أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال، وأن الحاضنة الشعبية تحمي المقاومين لوضع حد للمحتل وجرائمه المتصاعدة في الضفة الغربية.

وقال صوافطة إن الحاضنة الشعبية للمقاومة، يئست من الوضع القائم ومسار التسوية وتدرك بأن المقاومة هي السبيل لتحرير الأرض والمقدسات.

 وأضاف أن الجيل الحالي في الضفة قرر أن يتحدى الاحتلال، ولا يمكن التأثير على معنويات الشباب في مواصلة التصدي للمحتل.

 وأوضح صوافطة أن شعبنا مصمم على نيل حريته، وتحرير أرضه ووطنه ولا يمكن لأحد أن يسلب إرادته.

 ونبه إلى أن تنفيذ عمليات مقاومة بشكل يومي في الضفة، وما شهدته طوباس اليوم دليل على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بالسيطرة عليه.

أخبار ذات صلة

للأسبوع الـ35 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

للأسبوع الـ35 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

صوافطة: شعبنا لن يرضخ للاحتلال وسيضع حداً لجرائمه في الضفة

صوافطة: شعبنا لن يرضخ للاحتلال وسيضع حداً لجرائمه في الضفة

مصرع طفل بحادث سير ذاتي شرق قلقيلية

مصرع طفل بحادث سير ذاتي شرق قلقيلية

إصابات خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس

إصابات خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس

هيئة الأسرى ونادي الأسير: الأسرى مستعدون لمواجهة إجراءات بن غفير

هيئة الأسرى ونادي الأسير: الأسرى مستعدون لمواجهة إجراءات بن غفير

الشرطة تداهم وكرا لتجارة المخدرات في بيت لحم

الشرطة تداهم وكرا لتجارة المخدرات في بيت لحم

اشتية: لدينا برنامج للإصلاح في المال العام ونبذل جهود لعقد الانتخابات العامة

اشتية: لدينا برنامج للإصلاح في المال العام ونبذل جهود لعقد الانتخابات العامة

بالفيديو: هنية يوجه رسالة لسكان مناطق 48 ويحمل الاحتلال مسؤولية الجرائم

بالفيديو: هنية يوجه رسالة لسكان مناطق 48 ويحمل الاحتلال مسؤولية الجرائم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صوافطة: شعبنا لن يرضخ للاحتلال وسيضع حداً لجرائمه في الضفة

صوافطة: شعبنا لن يرضخ للاحتلال وسيضع حداً لجرائمه في الضفة

مصرع طفل بحادث سير ذاتي شرق قلقيلية

مصرع طفل بحادث سير ذاتي شرق قلقيلية

الشرطة توضح ما تعرض له موكب اشتية في الخليل

الشرطة توضح ما تعرض له موكب اشتية في الخليل

البرغوثي: إجراءات العنصري بن غفير بتقييد زيارات الأسرى عمل حقير

البرغوثي: إجراءات العنصري بن غفير بتقييد زيارات الأسرى عمل حقير

فلسطين وإيطاليا تبحثان سبل التعاون السياحي الثنائي المشترك

فلسطين وإيطاليا تبحثان سبل التعاون السياحي الثنائي المشترك

إعلام إسرائيلي: عمليات بحث واسعة عن مستوطِنة فقدت آثارها في القدس

إعلام إسرائيلي: عمليات بحث واسعة عن مستوطِنة فقدت آثارها في القدس

احتجاجاً على إجراءات الاحتلال.. الإضراب يعم عدداً مدارس جبل المكبر في القدس

احتجاجاً على إجراءات الاحتلال.. الإضراب يعم عدداً مدارس جبل المكبر في القدس

الشعبية تحذر من تنامي ظواهر خطيرة جداً تهدد المجتمع الفلسطيني

الشعبية تحذر من تنامي ظواهر خطيرة جداً تهدد المجتمع الفلسطيني

منوعات

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

عربي

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

الإمارات: حزب الله مسؤول في إثارة التوترات على طول الخط الأزرق

الإمارات: حزب الله مسؤول في إثارة التوترات على طول الخط الأزرق

البرهان يدعو المتمردين إلى إلقاء السلاح

البرهان يدعو المتمردين إلى إلقاء السلاح