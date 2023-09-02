صوافطة: شعبنا لن يرضخ للاحتلال وسيضع حداً لجرائمه في الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) فازع صوافطة أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للاحتلال، وأن الحاضنة الشعبية تحمي المقاومين لوضع حد للمحتل وجرائمه المتصاعدة في الضفة الغربية.وقال صوافطة إن الحاضنة الشعبية للمقاومة، يئست من الوضع القائم ومسار التسوية وتدرك بأن المقاومة هي السبيل لتحرير الأرض والمقدسات.وأضاف أن الجيل الحالي في الضفة قرر أن يتحدى الاحتلال، ولا يمكن التأثير على معنويات الشباب في مواصلة التصدي للمحتل.وأوضح صوافطة أن شعبنا مصمم على نيل حريته، وتحرير أرضه ووطنه ولا يمكن لأحد أن يسلب إرادته.ونبه إلى أن تنفيذ عمليات مقاومة بشكل يومي في الضفة، وما شهدته طوباس اليوم دليل على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بالسيطرة عليه.