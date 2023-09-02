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العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار

العراق: الإيرادات النفطية لشهر أغسطس تتجاوز 8.8 مليون دولار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة النفط العراقية، إن إيرادات العراق النفطية تجاوزت 8.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي.

وذكر ت الوزارة أن صادرات البلاد من النفط سجلت أكثر من 106.1 مليون برميل، فيما كان معدل سعر البرميل الواحد 83.35 دولار.

وكانت إيرادات العراق النفطية وصلت إلى 8.3 مليار دولار في يوليو الماضي، بحسب بيانات وزارة النفط.

ويسعى العراق إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى ستة ملايين برميل يوميا في الفترة المقبلة، مقابل 5.4 مليون برميل يوميا حاليا، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني.

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