دولي

إيران: الحرس الثوري يضبط سفينة "تهرب وقود للخليج"

إيران: الحرس الثوري يضبط سفينة "تهرب وقود للخليج"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة "تنقل وقودا مهربا" في مياه الخليج، وأوقفت أربعة من أفراد طاقمها.

ونقلت وكالة (إرنا) للأنباء عن رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزكان الساحلية، مجتبى قهرماني قوله "عثر على أكثر من 50 ألف ليتر من الوقود المهرب".

وأشار المسؤول الإيراني إلى اعتقال 4 اشخاص على صلة بهذه القضية، وكشف وضبط شحنة تزيد عن 50 الف ليتر من الوقود المهرب كانت على متن هذه السفينة عند احتجازها.

ولفت قهرماني إلى أنه سيتم بعد الاجراءات القانونية اللازمة بحق هذه السفينة، تحديد العقوبات والغرامة اللازمة، وأيضا مصادرة شحنة الوقود المهربة لمصلحة "الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية".

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