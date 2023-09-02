لافروف يرأس وفد روسيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيشارك في المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، وفي الاجتماعات الثنائية.وذكرت الوزارة: "ستنطلق أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 سبتمبر المقبل. وسيترأس الوفدَ الروسي وزيرُ الخارجية سيرغي لافروف".وأكدت الوزارة، أن لافروف سيتحدث خلال المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة التي ستعقد اعتبارا من سبتمبر المقبل، في الفترة من 19 إلى 26، وسيشارك أيضا في عدد من الاجتماعات الثنائية والفعاليات المتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن، ومجموعة بريكس، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".وأشارت إلى أن الجانب الروسي سيدافع في الدورة المقبلة للجمعية العامة عن "نهجه المبدئي، المنصوص عليه في مفهوم السياسة الخارجية المحدَّث لروسيا الاتحادية، والذي تم تبنيه في مارس من هذا العام".وأضاف البيان: "سندافع عن استعادة الأمم المتحدة دورها كآلية تنسيق مركزية لضمان ومواءمة مصالح جميع الدول. وسنواصل أيضا السعي للحفاظ على الطبيعة الحكومية الدولية للمنظمة، والتقيد الصارم بميثاقها".وشددت الخارجية الروسية على أن الوفد الروسي سيعمل خلال الجلسة، "جنبا إلى جنب مع ذوي التفكير المماثل، على تعزيز مجموعة كاملة من المبادرات بشأن القضايا الدولية الرئيسية".كما أشارت الدائرة الدبلوماسية إلى أن الوفد الروسي، ومعه الدول ذات التفكير المماثل من دول الجنوب العالمي، سيبذل الجهود باستمرار لبناء نظام عالمي متعدد المراكز عادل وديمقراطي حقيقي، ومنع تسييس مختلف مجالات التعاون بين الدول، ومواجهة الأشكال الحديثة للاستعمار الجديد.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية: "دعونا نقدم مشاريع القرارات التقليدية للجمعية العامة في مجالات هامة مثل تعزيز هيكلية الحد من التسلح ومن انتشار الأسلحة، ومنع عسكرة الفضاء الخارجي، ووضع قواعد سلوك عالمية في مجال المعلومات ومكافحة تمجيد النازية"، مضيفة "إننا ندعو جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي مرة أخرى إلى دعم هذه المبادرات وغيرها من المبادرات الروسية".