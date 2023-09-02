شؤون فلسطينية

بالفيديو: هنية يوجه رسالة لسكان مناطق 48 ويحمل الاحتلال مسؤولية الجرائم

بالفيديو: هنية يوجه رسالة لسكان مناطق 48 ويحمل الاحتلال مسؤولية الجرائم
هنية
رام الله - دنيا الوطن
حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية استمرار مسلسل القتل في أراضي عام 48 لسلطات الاحتلال.

وقال هنية اليوم السبت: "لا نبرّئ الاحتلال من جرائم القتل العشوائي والدماء جراء الدور الخبيث من أجهزة الاحتلال الهادفة لإشغال شعبنا الفلسطيني بالداخل عن مساراته ومعركته وارتباطاته الدينية والتاريخية والجغرافية مع شعبنا في غزة والضفة والخارج".

وأضاف أن "مسلسل القتل بين أبناء الشعب الفلسطيني وصل إلى كرام الناس وأئمة المساجد وعلماء وشباب ومن جميع الطبقات هناك".

ولفت إلى أن الاحتلال وحده يتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم "ولا يُعفينا ذلك من النتائج المترتبة عن تلك الجرائم وأثرها على مدننا وبلداتنا بالداخل المحتل".

 

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